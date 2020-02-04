В Северной Ирландии вратарь устроил драку с фанатами. Видео
В матче 1/8 финала Кубка Северной Ирландии между командами «Уорренпоинт» и «Баллимина» (1:2) произошёл инцидент с участием болельщиков.
В концовке встречи, спустя несколько минут после ставшего решающим гола гостей, на трибуне за воротами хозяев началась потасовка. Вратарь «Уорренпоинта» отправился на сектор с фанатами соперника и устроил драку, в ходе которой упал, споткнувшись о рекламный щит. На место быстро прибежали другие участники матча и стюарды, после чего потасовка прекратилась.
Позднее болельщики стали обсуждать инцидент в социальных сетях. Многие из них утверждают, что вратарю не понравилось что-то из того, что доносилось с трибуны, и он решил выяснить отношения с обидчиками.
Видео доступно на «Чемпионате».
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