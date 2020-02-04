Мбаппе не извинился перед Тухелем за свою реакцию на замену

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не извинился за своё поведение в матче с «Монпелье» (5:0) перед главным тренером команды Томасом Тухелем, сообщает AS.

Напомним, форвард выразил недовольство, что его часто заменяют первым, в то время как нападающий команды Неймар или вингер Анхель Ди Мария не подвергаются замене и остаются на поле.

Как утверждает источник, немецкий специалист собрал основной состав команды, чтобы обсудить конфликтную ситуацию в клубе. На встрече Мбаппе сказал, что чересчур бурно отреагировал на свою замену, но тем не менее не стал просить прощения за своё поведение. Ранее спортивный директор «ПСЖ» Леонардо провёл встречу с французом и Тухелем для разрешения конфликтной ситуации.