«Тамбов» проведёт остаток сезона в Нижнем Новороде

«Тамбов» на своём официальном сайте объявил, что оставшиеся домашние матчи нынешнего сезона команда проведёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.



Всего на арене коллектив проведёт пять встреч: с «Рубином», «Крыльями Советов», «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи».



«Принимая решение о переезде из Саранска в Нижний Новгород, мы исходили исключительно из экономических соображений. Вариант с ареной «Нижний Новгород» максимально выгоден нашему клубу по многим аспектам, начиная от вопросов логистики, заканчивая стоимостью целого ряда необходимых организационных услуг, без которых невозможно проведение футбольного матча на таком высоком уровне. Кроме того Нижний Новгород – город-миллионник, который давно не видел большого футбола. Мы рассчитываем, что на наши матчи будет собираться аудитория, заметно превышающая ту, что была в Саранске. Это будет несомненным плюсом как для футболистов, желающих играть при заполненных трибунах, так и для финансовой составляющей нашего клуба. С дирекцией нового для нас стадиона мы быстро нашли взаимопонимание, нам идут навстречу по многим вопросам, и вместе мы надеемся на плодотворное сотрудничество», — сказала генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова.

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