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«Бёрнли» потроллил Артету после жалобы на высокий газон

«Бёрнли» потроллил Артету после жалобы на высокий газон
Футбол / Англия 0

В твиттер-аккаунте «Бёрнли» произошли забавные изменения. Клуб изменил обложку, тем самым потроллив главного тренера «Арсенала» Микеля Артету.

Напомним, матч между канонирами и «Бёрнли» закончился со счётом 0:0, и испанский специалист посетовал на очень высокую траву на стадионе «Тёрф Мур», которая, по его словам, помешала его подопечным одержать победу в той встрече.

Английский клуб решил ответить на это, поставив на обложку своего аккаунта в этой социальной сети газон, который стал причиной неудачного матча «Арсенала».

«Бёрнли» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Шона Дайча набрали 31 очко в 25 турах Премьер-лиги. Следующий матч клуб проведёт с «Саутгемптоном» в гостях.

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