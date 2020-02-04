В «Тамбове» объяснили переезд в Нижний Новгород

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал новость о переезде команды на стадион «Нижний Новгород» в одноимённом городе до конца нынешнего сезона.



«В Нижний Новгород переезжаем по двум причинам: во-первых, аренда обойдётся дешевле. А во-вторых, в Саранске люди совсем не ходят на футбол. А в Нижнем Новгороде народу побольше живёт, футбол любят. Надеемся, что выручкой сможем отбивать стоимость аренды», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Всего на арене в Нижнем Новгороде тамбовский коллектив проведёт пять встреч: с «Рубином», «Крыльями Советов», «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи».



После 19 туров «Тамбов», набрав 21 очко, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Тамбов» проведёт остаток сезона в Нижнем Новгороде