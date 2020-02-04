Видео: Котин и Колесниченко прибыли в расположение ЦСКА

Сегодня, 4 февраля, защитник ЦСКА Никита Котин и полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко прибыли в расположение московской команды в Кампоаморе. Хавбек пройдёт просмотр в клубе до конца второго сбора. Предполагается, что завтра они примут участие в одном из двух товарищеских матчей, сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Видно можно посмотреть на «Чемпионате».
В рамках второго тренировочного сбора ЦСКА в Кампоаморе состоится ещё четыре товарищеских матча. Московский клуб проведёт встречи с «Ориуэлой» (Испания), «Норшелланном» (Дания), «Оддом» (Норвегия) и «Зенитом».
Московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. Следующий матч в чемпионате команда проведёт с «Уралом» дома. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена».
- 4 февраля 2020
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