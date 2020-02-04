Смородская: работать с Сёминым сложно, вряд ли его характер улучшился. Возраст берёт своё

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделись мнением о возможном продлении контракта с наставником клуба Юрием Сёминым.

«Я последний человек, у которого надо спрашивать про конфликты с Сёминым. Работать с Сёминым сложно, вряд ли у него улучшился характер за это время. Возраст берёт своё. Стоит ли ему завершать карьеру? Наверное, когда-то надо определять эту точку, когда завершать тренировать.

Руководители клуба делают всё, чтобы убрать его? Не думаю, что это так. Мне кажется, что команда абсолютно хорошо укомплектована. Состав очень хороший, такой прекрасный Крыховяк. Вообще, очень хороший состав. Ни о какой искусственно созданной ситуации я не могу утверждать», — приводит слова Смородской «Спорт день за днём».

Нынешний контракт 72-летнего Юрия Сёмина истекает 30 июня 2020 года. В соглашении предусмотрен пункт с продлением ещё на один сезон.