Розанов: у меня искали что-то вроде инсульта, но оказалось, что дело не в этом

Известный комментатор Юрий Розанов рассказал о своих проблемах со здоровьем.

«Взял упал, рот не открывается. Хорошо, что супруга рядом оказалась. Вызвали быстро скорую. Искали у меня поначалу что-то вроде инсульта. Оказалось, что дело не в этом. Диагноз — нот гуд», — сказал Розанов в эфире телеканала «Матч ТВ».

58-летний Розанов специализируется преимущественно на трансляциях футбольных и хоккейных матчей. Работал на телеканалах «НТВ-Плюс», ТРК «Украина», ВГТРК. Также вёл спортивные репортажи на радио. В настоящий момент работает комментатором на телеканале «Матч ТВ». Был назван победителем в номинации «Лучший спортивный комментатор 2018 года» по версии Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК).