Кутепов: мы с Ребровым многое повидали в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов признался, что не считает себя старожилом в стане красно-белых.



«Не чувствую себя ветераном в „Спартаке“. Ветеранов — вообще, не знаю, обидное это слово или нет — у нас два: Ребров и Ещенко. А вообще — не знаю. Наверное, если так можно сказать, мы составляем костяк, который сохранился после смены поколений очень большой группы игроков. Мы тут с Артёмом Ребровым как раз недавно вспоминали, что я пришёл в „Спартак“ чуть позже него. Вместе мы многое тут повидали.



Просил Реброва кричать на себя во время игр? Скорее заставлял командовать и подсказывать. Для защитника это вообще важный момент. Когда ты устаёшь, теряешь концентрацию, кто видит поле так же хорошо, как ты? Конечно, вратарь. Он обязательно должен подсказывать, как бы заставляя тебя преодолевать эту усталость», — приводит слова Кутепова «Российская газета».

Кутепов: вряд ли бы перешёл в «Сельту». «Спартак» лучше