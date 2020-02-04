В Испании арбитр удалил игрока, вернул его на поле после VAR, а затем удалил за драку

В матче второго испанского дивизиона Сегунды между «Фуэнлабрадой» и «Жироной» (0:1) произошёл забавный эпизод с участием видеоассистента арбитра (VAR), сообщает Marca.

Главный арбитр матча Исидиро Диас де Мере на 67-й минуте показал красную карточку игроку «Фуэнлабрады» Кристобалю Маркесу за опасную игру высоко поднятой ногой против Алекса Гранеля. Видеоассистент не согласился с решением главного арбитра и посоветовал ему посмотреть повтор эпизода. Де Мере изучил момент на мониторе и вернул Маркеса на поле из подтрибунного помещения, заменив ему красную карточку на жёлтую.

Вернувшись на поле Маркес стал зачинщиком потасовки с Гранелем, получил за это вторую жёлтую карточку и был окончательно удалён с поля.