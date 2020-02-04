Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Месси в последних матчах вынужден был играть с травмой

Месси в последних матчах вынужден был играть с травмой
Футбол / Испания 0

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси в последних матчах играет с травмой, утверждает ESPN.

По данным источника, футболист испытывает проблемы с бедром, но вынужден регулярно выходить на поле в связи с травмами атакующей линии команды. В настоящий момент в лазарете каталонцев находятся нападающие Луис Суарес и Усман Дембеле. В клубе не опасаются за здоровье Месси, но понимают, что проблема существует. Кроме того форвард испытывает усталость из-за интенсивных тренировок при новом главном тренере Кике Сетьене.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 14 забитых мячей (два — с пенальти), а также отдал восемь результативных передач.

У Месси произошёл конфликт с Пике на тренировке «Барселоны»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020