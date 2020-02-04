Месси в последних матчах вынужден был играть с травмой
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси в последних матчах играет с травмой, утверждает ESPN.
По данным источника, футболист испытывает проблемы с бедром, но вынужден регулярно выходить на поле в связи с травмами атакующей линии команды. В настоящий момент в лазарете каталонцев находятся нападающие Луис Суарес и Усман Дембеле. В клубе не опасаются за здоровье Месси, но понимают, что проблема существует. Кроме того форвард испытывает усталость из-за интенсивных тренировок при новом главном тренере Кике Сетьене.
В нынешнем сезоне 32-летний Месси принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 14 забитых мячей (два — с пенальти), а также отдал восемь результативных передач.
У Месси произошёл конфликт с Пике на тренировке «Барселоны»
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