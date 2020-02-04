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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом» в товарищеском матче

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборе в Турции тульский «Арсенал» встречался с чешским клубом «Пршибрам». Игра прошла в турецком городе Белек и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 38-й минуте счёт в матче открыл игрок «Арсенала» Александр Ломовицкий. В конце первого тайма, на 45-й минуте, красную карточку получил защитник чешской команды Михайло Цмилянович. На 58-й минуте с поля был удалён хавбек «Пршибрама» Карел Солдат. На 73-й минуте защитник чешского клуба Мартин Новы забил ответный гол.

В турнирной таблице чемпионата России «Арсенал» занимает шестое место. В активе тульской команды 25 очков после 19 туров. Лидером соревнований на текущий момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.

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