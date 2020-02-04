Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом» в товарищеском матче
В товарищеском матче на сборе в Турции тульский «Арсенал» встречался с чешским клубом «Пршибрам». Игра прошла в турецком городе Белек и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 38-й минуте счёт в матче открыл игрок «Арсенала» Александр Ломовицкий. В конце первого тайма, на 45-й минуте, красную карточку получил защитник чешской команды Михайло Цмилянович. На 58-й минуте с поля был удалён хавбек «Пршибрама» Карел Солдат. На 73-й минуте защитник чешского клуба Мартин Новы забил ответный гол.
В турнирной таблице чемпионата России «Арсенал» занимает шестое место. В активе тульской команды 25 очков после 19 туров. Лидером соревнований на текущий момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.
Читайте также
- 4 февраля 2020
-
19:29
-
19:28
-
19:09
-
19:02
-
18:54
-
18:35
-
18:20
-
18:14
-
18:12
-
17:50
-
17:44
-
17:31
-
17:27
-
17:24
-
17:11
-
17:08
-
17:04
-
16:59
-
16:41
-
16:39
-
16:10
-
15:57
-
15:50
-
15:40
-
15:37
-
15:19
-
15:16
-
14:56
-
14:52
-
14:38
-
14:35
-
14:23
-
14:02
-
14:00
-
13:53
Партнерский контент