Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом» в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Турции тульский «Арсенал» встречался с чешским клубом «Пршибрам». Игра прошла в турецком городе Белек и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 38-й минуте счёт в матче открыл игрок «Арсенала» Александр Ломовицкий. В конце первого тайма, на 45-й минуте, красную карточку получил защитник чешской команды Михайло Цмилянович. На 58-й минуте с поля был удалён хавбек «Пршибрама» Карел Солдат. На 73-й минуте защитник чешского клуба Мартин Новы забил ответный гол.



В турнирной таблице чемпионата России «Арсенал» занимает шестое место. В активе тульской команды 25 очков после 19 туров. Лидером соревнований на текущий момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.