«Барселона» опубликовала информацию о новой травме Дембеле

«Барселона» на официальном сайте опубликовала информацию о травме французского нападающего Усмана Дембеле.
У футболиста диагностирован полный проксимальный разрыв сухожилия правого бедра. В ближайшее время руководство и медицинский штаб клуба примут решение о методах лечения форварда. В последнее время он находился на заключительном этапе восстановления после разрыва бицепса правой ноги. Из-за этой травмы француз пропустил более двух месяцев.
В 2017 году француз также порвал сухожилие бедра, но на левой ноге. Тогда ему понадобилась операция, после которой он восстанавливался на протяжении четырёх месяцев.
В нынешнем сезоне 22-летний французский нападающий принял участие в пяти матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
- 4 февраля 2020
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