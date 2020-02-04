РФС создал селекционный отдел

Российский футбольный союз создал селекционный отдел с целью совершенствования формирования сборных команд.

Задачей нового подразделения будет поиск талантливых игроков для юношеских и юниорских сборных России. Специалисты селекционного отдела будут расширять круг потенциальных кандидатов и анализировать выступления юных футболистов.



«Очевидно, что в разных возрастных группах нам нужно находить больше игроков, готовых выдерживать конкуренцию на самом высоком уровне. Задача селекционного отдела — просматривать юных игроков в России и за рубежом, чтобы в дальнейшем они могли выступать за соответствующие сборные. Уже есть первые плоды работы нового отдела: в наших сборных играет и просматривается ряд новых футболистов и футболисток. Например, в женскую юниорскую сборную (U17) привлекли Ирини Гашибаязову из „Баварии“, а в женскую молодёжную команду (U19) собираемся пригласить футболистку из „Ювентуса“.



Мы хотели бы не просто находить новых игроков в нашей стране, а совместно с академиями работать над их развитием. Необходимо создавать для талантливых футболистов комфортные условия, способствующие профессиональному росту. В то же время в таких странах, как Германия, США или Израиль, есть большие русскоязычные диаспоры, где потенциально могут жить и выступать талантливые игроки. Мы хотим организовать поиск футболистов по всему миру. Уверен, что создание селекционной службы и раздела „Селекция“ на сайте РФС поможет найти и развить молодые таланты», — сказал руководитель департамента сборных команд, спортивный директор РФС Андрей Лексаков.