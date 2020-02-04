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«Ростов» обыграл «Партизан» на турнире в Катаре, у Мамаева гол и результативная передача

«Ростов» обыграл «Партизан» на турнире в Катаре, у Мамаева гол и результативная передача
Футбол / РПЛ 0

В матче 2-го тура товарищеского турнира в Катаре «Партизан» встречался с «Ростовом». Игра прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась победой ростовской команды со счётом 3:1.

На 32-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ростова» Павел Мамаев. Во втором тайме, на 57-й минуте, нападающий Александр Долгов упрочил преимущество ростовчан в счёте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил Мамаев. На 73-й минуте форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов забил третий гол после подачи защитника Арсения Логашова. В концовке встречи, на 87-й минуте, нападающий «Партизана» Садик Умар сократил отставание сербской команды в счёте, успешно реализовав пенальти.

В следующем туре «Ростов» сыграет с «Локомотивом» 9 февраля, а «Партизан» встретится со «Спартаком» 8 февраля.

Кубок Матч Премьер. 2-й тур
04 февраля 2020, вторник. 18:00 МСК
Партизан
Белград
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мамаев – 32'   0:2 Долгов – 57'   0:3 Шомуродов – 73'   1:3 Умар – 87' (пен)
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