«Ростов» обыграл «Партизан» на турнире в Катаре, у Мамаева гол и результативная передача

В матче 2-го тура товарищеского турнира в Катаре «Партизан» встречался с «Ростовом». Игра прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась победой ростовской команды со счётом 3:1.



На 32-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ростова» Павел Мамаев. Во втором тайме, на 57-й минуте, нападающий Александр Долгов упрочил преимущество ростовчан в счёте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил Мамаев. На 73-й минуте форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов забил третий гол после подачи защитника Арсения Логашова. В концовке встречи, на 87-й минуте, нападающий «Партизана» Садик Умар сократил отставание сербской команды в счёте, успешно реализовав пенальти.

В следующем туре «Ростов» сыграет с «Локомотивом» 9 февраля, а «Партизан» встретится со «Спартаком» 8 февраля.