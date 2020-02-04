«Урал» сыграл вничью с сербским клубом «Чукарички»

Екатеринбургский «Урал» в товарищеском матче сыграл вничью с сербским клубом «Чукарички» со счётом 1:1. Встреча состоялась в кипрском городе Лимасол, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.

«Урал» (Екатеринбург, Россия) — «Чукарички» (Белград, Сербия) — 1:1 (1:1)

Гол «Урала»: Егорычев (21)

«Урал» (стартовый состав): Баклов, Золотов, Вилюш, Поляков, Кулаков, Димитров, Фидлер, Егорычев, Кухарчик, Погребняк, Бикфалви.

«Чукарички» занимают четвёртое место в чемпионате Сербии после 20 туров.

«Урал», набрав 24 очка в 19 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч екатеринбургский клуб проведёт 29 февраля на выезде с ЦСКА.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020