«Урал» сыграл вничью с сербским клубом «Чукарички»
Екатеринбургский «Урал» в товарищеском матче сыграл вничью с сербским клубом «Чукарички» со счётом 1:1. Встреча состоялась в кипрском городе Лимасол, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
«Урал» (Екатеринбург, Россия) — «Чукарички» (Белград, Сербия) — 1:1 (1:1)
Гол «Урала»: Егорычев (21)
«Урал» (стартовый состав): Баклов, Золотов, Вилюш, Поляков, Кулаков, Димитров, Фидлер, Егорычев, Кухарчик, Погребняк, Бикфалви.
«Чукарички» занимают четвёртое место в чемпионате Сербии после 20 туров.
«Урал», набрав 24 очка в 19 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч екатеринбургский клуб проведёт 29 февраля на выезде с ЦСКА.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
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