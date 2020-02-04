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«Сельта» провела презентацию Смолова

«Сельта» провела презентацию Смолова
Футбол / Испания 0

«Сельта» провела презентацию российского нападающего Фёдора Смолова.

Напомним, Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды 30 января. По условиям аренды испанский клуб получит возможность выкупить игрока по окончании сезона.

Фото можно посмотреть на странице «Сельты» в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на канале «Сельты» в YouTube.

Нападающий выступал за московское «Динамо», «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», «Урал» и «Краснодар». В нынешнем розыгрыше чемпионата России в составе «Локомотива» форвард в 14 матчах записал на свой счёт 3 мяча.

«Сельта» набрала в 22 матчах 17 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал», набравший в 22 матчах 49 очков.

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