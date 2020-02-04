Ф. де Йонг: «Барселона» может выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выразил мнение, что его команда имеет шансы стать победителем Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

«Идея и философия у «Аякса» и «Барселоны» одинаковые, так как они исходят от Круиффа. Хотя, конечно, у каждой команды есть свои различия. У клубов отличается стиль, но идея такая же, что облегчает мне адаптацию.

Различия в работе Сетьена и Вальверде также есть. Оба делают ставку на контроль мяча, но детали и система игры немного отличаются. Мы усердно работаем и намерены стать лучше.

Думаю, что мы можем победить в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне», — приводит слова де Йонга Marca.

В Лиге чемпионов-2019/2020 «Барселона» вышла в 1/8 финала. На этой стадии каталонский клуб сыграет с «Наполи».