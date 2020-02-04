Испанская журналистка обратилась к Смолову на русском и напомнила о срыве трансфера в «МЮ»

Испанская журналистка на презентации новичка «Сельты», нападающего Фёдора Смолова, напомнила российскому форварду о срыве трансфера в «Манчестер Юнайтед» и спросила, какой из чемпионатов игроку нравится больше.



«Здравствуй, Смолов. Это вопрос по-русски. Вы были близки к Манчестеру, но я хотела бы знать, какая лига тебе нравится больше — английская или испанская?» — спросила журналистка.



«Лично мне больше нравится испанская лига. Считаю, что она подходит мне больше, поскольку в Англии более силовой, атлетичный футбол. Считаю, что в чемпионате Испании атакующим игрокам проще себя проявить. Здесь все команды играют в атаку, показывают более техничный футбол. Так что предпочитаю Ла Лигу», — ответил Смолов.

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