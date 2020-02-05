Тихонов: до сих пор помню слова Романцева на мой вопрос о задержке зарплаты

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о своём уходе из московского клуба в 2000 году. По его словам, одним из эпизодов, приведшим к его уходу, стал разговор о задержках по зарплате с тогдашним наставником клуба Олегом Романцевым.

«Наверное, это был один из моментов, который подтолкнул ситуацию к тому, чтобы меня убрали из команды. Но таким тогда было мнение многих ребят из коллектива — что нужно идти и спрашивать. А кто должен спрашивать? Капитан команды. Со мной было ещё 2-3 человека. Но говорил я. Это сегодня попробуй задержи игроку зарплату. А раньше нам запросто могли не платить, если мы начинали плохо играть. И зарплату, и премиальные.

Реакция Романцева была предельно жёсткой. Я услышал слова, которые помню до сих пор. И понял, что конструктивного разговора не получится. Матом он не ругался никогда. Но если плохо посмотрит, мы уже всё понимали. А если ещё и начнёт кричать – на него уже никто не смотрел. Мы понимали: всё, труба. В 1992 году мы выиграли чемпионство, и Романцев в раздевалке даже не поздравил нас, а начал пихать. Потому что мы сыграли дома вничью с «Океаном» из Находки», — рассказал Тихонов, побывав в гостях у «Чемпионата».