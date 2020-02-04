Вице-президент «Сельты»: ожидаем, что Смолов станет одним из лучших по качеству игры

Вице-президент «Сельты» Педро Посада высказался о нападающем Фёдоре Смолове на официальной презентации игрока.



«Сегодня нам выпала честь представить наше последнее приобретение в этом сезоне. Пусть он и последний по дате, но мы ожидаем, что этот футболист станет одним из лучших по качеству игры. Фёдор Смолов — русский игрок, у которого прекрасный послужной список. Надеемся, что он поможет нам выбраться из сложившейся ситуации, будет приносить голы. Верю, что нам вместе удастся в этом преуспеть. Мы приветствуем его в нашем клубе, городе. Надеемся, ты будешь здесь счастлив на поле и за его пределами. С этого момента всё к твоим услугам. Надеюсь, ты и сам будешь доволен, и поможешь сделать «Сельту» более великой командой», — сказал Посада.

Напомним, Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды 30 января. По условиям аренды испанский клуб получит возможность выкупить игрока по окончании сезона.