Спортивный директор «Сельты»: сделка по Смолову прошла быстро. Сказалось его желание

Спортивный директор «Сельты» Фелипе Миньямбрес поделился мнением о переходе в команду российского нападающего Фёдора Смолова.
«Мы очень рады прибытию Фёдора Смолова. Хотелось бы поблагодарить Фёдора, его агентов и «Локомотив» за то, что сделка прошла так быстро. Вcё было улажено за один день. Сказалось большое желание Фёдора, его агентов. К нам пришёл игрок, выступавший на самом высоком уровне в России, в составе своей сборной. Надеемся, что он продолжит в том же духе и здесь, не сбавляя свои показатели голов и передач, которые у него были в «Краснодаре», «Локомотиве», сборной России. Уверен, он нам поможет, поскольку это очень разносторонний форвард. Надеюсь, он сможет влиться в команду и сможет улучшить нашу статистику. Отмечу также, что Фёдор — очень нацеленный игрок, и он этим сразу стал заражать команду. Когда футболисты приходят с таким настроем, всё становится проще», — сказал Миньямбрес.
- 4 февраля 2020
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