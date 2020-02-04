Карпин: у меня в голове есть состав «Ростова», но до первого матча в РПЛ ещё 25 дней

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу команды в матче международного турнира с «Партизаном» (3:1).



«До 70-й минуты был доволен игрой, до замен. Пока ещё не понятно, что с Норманном (футболист получил травму в первом тайме. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, что серьёзной травмы, на месяц-два, нет.

Какой прогресс ожидаю к третьей игре? Во всём. Физическая форма набирается за счёт минут, проведённых на поле. Посмотрим, кто будет играть. Может быть, дадим побольше времени тем, кто меньше сыграл. Возможно, те, кто играл, получат ещё больше игрового времени, посмотрим по физическому состоянию футболистов. Есть ли у меня понимание по поводу основного состава? В голове у меня есть состав, но до первой игры в РПЛ ещё 25 дней, всё может измениться», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».