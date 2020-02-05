Розыгрыш трёх экземпляров книги Юрия Сёмина «Возвращение на пьедестал»

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрывается три экземпляра книги главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина «Возвращение на пьедестал».
Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.
В своей книге Сёмин честно рассказывает о важных событиях в своей жизни. Неоправдавшиеся надежды на сотрудничество, конфликты из-за игроков и кадровых решений, переживания о судьбе клуба — самая искренняя автобиография действующего тренера.
Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. Ранее специалист работал в команде с 1986 по 1990 год, потом возглавлял «железнодорожников» с 1992 по 2005 год, а также был главным тренером московской команды с 2009 по 2010 год. Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России (2002, 2004, 2017/2018).
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