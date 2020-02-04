Милошевич: «Ростов» выглядит сильнее «Локомотива», но обе команды хороши
Главный тренер белградского «Партизана» Саво Милошевич прокомментировал поражение своей команды в матче международного турнира с «Ростовом» (1:3).
«Мы играли с очень сильной командой, но это не может быть оправданием. Мы заменили несколько игроков, это сказалось на результате. Надеюсь, что в следующий раз «Партизан» сыграет лучше. Мы кое в чём преуспели, опасно атакуем, но есть проблемы в защите. «Ростов» выглядит сильнее «Локомотива», но обе команды хороши», — сказал Милошевич в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в 1-м туре международного турнира в Катаре «Партизан» обыграл «Локомотив» в серии пенальти. В 3-м туре «Партизан» сыграет с московским «Спартаком». Матч состоится 8 февраля.
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