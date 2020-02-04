Украинский журналист: у Кадара есть предложение от российского клуба. Называют «Динамо»

Украинский журналист Игорь Цыганык заявил, что московское «Динамо» проявляет интерес к защитнику киевского «Динамо» Тамашу Кадару, который был переведён в дублирующий состав украинского клуба.



«Произошло это всё в Турции. Во время теоретического занятия Кадару сделали замечание. Он начал агрессивно себя вести, рассказывать, что ничего не понимает, факать. Это было не персонально в адрес Михайличенко, а в пустоту. Как следствие, Михайличенко решил перевести Кадара в дубль.



Есть информация, что у Кадара есть предложение от одного из российских клубов. Называют московское «Динамо». Кадар хочет нажать на киевское «Динамо», чтобы ускорить процесс возможного трансфера. Скорее всего, Кадар сам начал стимулировать ситуацию, демонстрируя свое отношение и невоспитанность.



Вполне возможно, что идут какие-то переговоры, чтобы уменьшить свою цену. Насколько долго это продлится, неизвестно», – приводит слова Цыганыка Ua.tribuna со ссылкой на программу «ЦиганикLive».

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