Тульский «Арсенал» объявил о заключении контракта с форвардом Минаевым
Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Романом Минаевым. Соглашение туляков с 22-летним футболистом рассчитано на два с половиной года. Минаев будет выступать в составе тульского «Арсенала» под номером «77».
Фото: Официальный сайт тульского «Арсенала»
Минаев является воспитанником курского «Авангарда». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах Футбольной национальной лиги и записал на свой счёт 6 голов.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Арсенал» занимает шестое место. В активе тульской команды после 19 туров 25 очков. Лидером соревнований на текущий момент является петербургский «Зенит», набравший в 19 матчах 45 очков. В тройку лидеров входят также «Краснодар» и «Ростов».
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