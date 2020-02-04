«Айнтрахт» выбил «РБ Лейпциг» из Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Айнтрахт» принимал «РБ Лейпциг». Встреча состоялась на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



Голами в составе франкфуртской команды отметились нападающий Андре Силва и полузащитник Филип Костич, оформивший дубль в этой встрече. Автором единственного гола в составе «РБ Лейпциг» стал хавбек Даниэль Ольмо.



В другом матче 1/8 финала Кубка Германии «Кайзерслаутерн» принимал дюссельдорфскую «Фортуну». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:2.



Таким образом, франкфуртский «Айнтрахт» и дюссельдорфская «Фортуна» вышли в 1/4 финала Кубка Германии, а «РБ Лейпциг» и «Кайзерслаутерн» завершили выступление в турнире.