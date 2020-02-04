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«Айнтрахт» выбил «РБ Лейпциг» из Кубка Германии

«Айнтрахт» выбил «РБ Лейпциг» из Кубка Германии
Футбол / Германия 0

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Айнтрахт» принимал «РБ Лейпциг». Встреча состоялась на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Голами в составе франкфуртской команды отметились нападающий Андре Силва и полузащитник Филип Костич, оформивший дубль в этой встрече. Автором единственного гола в составе «РБ Лейпциг» стал хавбек Даниэль Ольмо.

В другом матче 1/8 финала Кубка Германии «Кайзерслаутерн» принимал дюссельдорфскую «Фортуну». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Таким образом, франкфуртский «Айнтрахт» и дюссельдорфская «Фортуна» вышли в 1/4 финала Кубка Германии, а «РБ Лейпциг» и «Кайзерслаутерн» завершили выступление в турнире.

Кубок Германии. 1/8 финала
04 февраля 2020, вторник. 20:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Силва – 17' (пен)   2:0 Костич – 51'   2:1 Ольмо – 68'   3:1 Костич – 90+5'
Кубок Германии. 1/8 финала
04 февраля 2020, вторник. 20:30 МСК
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Окончен
2 : 5
Фортуна
Дюссельдорф
0:1 Ампома – 9'   1:1 Kühlwetter – 10'   2:1 Kühlwetter – 39' (пен)   2:2 Хеннингс – 49'   2:3 Циммерман – 65'   2:4 Хеннингс – 78'   2:5 Штёгер – 83'
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