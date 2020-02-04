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«Монако» с Головиным победил «Анже» в матче Лиги 1

«Монако» с Головиным победил «Анже» в матче Лиги 1
Футбол / Франция 0

В матче 23-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Анже» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Фонвьее на стадионе «Луи II». Обслуживал матч арбитр Жереми Стина. Ему ассистировали судьи на линиях Александр Вияла и Эрван Фенжан.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 18-й минуте автором забитого мяча стал Стефан Йоветич, которому ассистировал Юссуф Фофана. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле все 90 минут.

«Монако», набрав 32 очка, поднялся на девятое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Анже» (30) — на 13-м месте. В следующем туре «Монако» на выезде встретится с «Амьеном». Матч состоится 8 февраля.

Завершился также ещё один матч 23-го тура Лиги 1. «Лилль» дома обыграл «Ренн» со счётом 1:0.

Франция - Лига 1. 23-й тур
04 февраля 2020, вторник. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 0
Анже
Анже
1:0 Йоветич – 18'
Франция - Лига 1. 23-й тур
04 февраля 2020, вторник. 21:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Реми – 4'
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