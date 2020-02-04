«Барселона» подписала аргентинского защитника Рамоса
«Барселона» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника «Боки Хуниорс» Сантьяго Рамоса.
Футболист подписал с «Барселоной» контракт на три года с возможностью продления ещё на два. Рамос будет играть за «Барселону В». Отступные в его контракте составят € 60 млн. В случае перевода в первую команду сумма отступных увеличится до € 100 млн.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Барселоны В».
18-летний Рамос — воспитанник «Боки Хуниорс». В прошлом сезоне он играл за вторую команду аргентинского клуба, а также принял участие в двух товарищеских матчах основной команды.
«Барселона», набрав в 22 матчах 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером турнира является «Реал» (49).
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