Абидаль: уволить Вальверде «Барселона» решила после матча с «Реалом»

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, как принималось решение об отставке Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды.

«Наш отдел всегда должен быть готов, потому что нельзя предугадать, что может произойти. Мы вели поиск тренера в моё первое лето. Мы собирали информацию, но затем президент принял решение оставить Вальверде. Мы приняли это решение, но уже тогда понимали, что проблема не в результатах, а в том, что происходит внутри команды.

Подобные решения всегда нелегко принимать, но мы начали работу по смене тренера после матча с «Реалом» (завершившегося вничью — 0:0. — Прим. «Чемпионата») 18 декабря.

Вальверде ушёл бы, даже если бы «Барселона» выиграла Суперкубок Испании. Мы наблюдали за матчами, а не за результатами. Мы следили также за тактикой и работой игроков. Я сосредоточен на подобных деталях. Многие игроки были недовольны и не работали в полную силу. Была проблема внутренней коммуникации. Между тренером и командой всегда были хорошие отношения, но есть вещи, которые я, как бывший футболист, чувствую. Я рассказал об этом клубу, и мы приняли решение», — приводит слова Абидаля Sport.es.