Спаллетти: мне нужен новый вызов, как и раньше

Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что он хочет вернуться к работе.

«Это был особенно напряжённый год. Если бы это зависело от меня, то я бы не прекратил работу. Мне нужен ещё один вызов, как в предыдущие годы. Я тренировал „Зенит“, „Рому“, а затем „Интер“, где нам пришлось засучить рукава, чтобы выйти из сложной ситуации.

«Наполи» принял принял правильное решение, назначив Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера. Гаттузо — молодой тренер, который прогрессирует. Со мной «Наполи» не связывался.

На меня выходили из «Милана», но, как вы знаете, меня уволили. В «Интере» решили платить мне, чтобы я сидел дома. Мне пришлось так и сделать", — приводит слова Спаллетти Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.