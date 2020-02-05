Дортмундская «Боруссия» вылетела из Кубка Германии, проиграв «Вердеру»

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Вердер» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



Голами в составе бременской команды отметились полузащитники Леонардо Биттенкорт и Милот Рашица, а также нападающий Дейви Зельке. За дортмундскую команду забили нападающий Эрлинг Холанд и полузащитник Джованни Рейна.



Таким образом, бременский «Вердер» вышел в 1/4 финала Кубка Германии, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире. Ранее в следующую стадию Кубка Германии вышли франкфуртский «Айнтрахт» и дюссельдорфская «Фортуна».

В 1/16 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» обыграла «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (2:1), а «Вердер» разгромил «Хайденхайм» (4:1).