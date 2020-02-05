Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» обыграл «Нант» благодаря голам Икарди и Керера

«ПСЖ» обыграл «Нант» благодаря голам Икарди и Керера
Футбол / Франция 0

В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Нант» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 29-й минуте счёт в матче открыл нападающий парижской команды Мауро Икарди. Во втором тайме, на 57-й минуте, защитник Тило Керер упрочил преимущество гостей в счёте. Через 11 минут форвард «Нанта» Моузес Саймон сократил отставание в счёте.

«Пари Сен-Жермен» набрал 58 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Нант» (32) — на 10-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят «Марсель» (43) и «Ренн» (40). В следующем туре «ПСЖ» дома сыграет с «Лионом», а «Нант» проведёт матч с «Дижоном».

Франция - Лига 1. 23-й тур
04 февраля 2020, вторник. 23:05 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Икарди – 29'   0:2 Керер – 57'   1:2 Саймон – 68'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020