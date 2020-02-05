«ПСЖ» обыграл «Нант» благодаря голам Икарди и Керера
В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Нант» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 29-й минуте счёт в матче открыл нападающий парижской команды Мауро Икарди. Во втором тайме, на 57-й минуте, защитник Тило Керер упрочил преимущество гостей в счёте. Через 11 минут форвард «Нанта» Моузес Саймон сократил отставание в счёте.
«Пари Сен-Жермен» набрал 58 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Нант» (32) — на 10-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят «Марсель» (43) и «Ренн» (40). В следующем туре «ПСЖ» дома сыграет с «Лионом», а «Нант» проведёт матч с «Дижоном».
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