Два корейских фаната получат по $ 313 за неучастие Роналду в летнем матче в Сеуле

Два корейских болельщика получат по $ 313 компенсации из-за неучастия форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в июльском матче со сборной звёзд южнокорейской К-Лиги, который состоялся в Сеуле, сообщает Reuters.
Изначально, организаторы мероприятия, корпорация The Fasta Inc, сообщила, что Роналду отыграет как минимум один тайм, однако, португалец так и не вышел на поле, просидев весь матч за скамейке запасных.
Встречу посетили около 63 тысяч болельщиков и многие остались недовольны тем, что Роналду так и не вышел на поле. Некоторые фанаты обратились в суд, потребовав возместить ущерб. В частности, два человека подали иски с целью вернуть стоимость билета – $ 59 и оплатить моральный ущерб в размере $ 847.
Суд постановил, что Fasta Inc обязана выплатить болельщикам $ 59 за билет и $ 252 в качестве моральной компенсации.
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