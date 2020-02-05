Два корейских фаната получат по $ 313 за неучастие Роналду в летнем матче в Сеуле

Два корейских болельщика получат по $ 313 компенсации из-за неучастия форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в июльском матче со сборной звёзд южнокорейской К-Лиги, который состоялся в Сеуле, сообщает Reuters.

Изначально, организаторы мероприятия, корпорация The Fasta Inc, сообщила, что Роналду отыграет как минимум один тайм, однако, португалец так и не вышел на поле, просидев весь матч за скамейке запасных.

Встречу посетили около 63 тысяч болельщиков и многие остались недовольны тем, что Роналду так и не вышел на поле. Некоторые фанаты обратились в суд, потребовав возместить ущерб. В частности, два человека подали иски с целью вернуть стоимость билета – $ 59 и оплатить моральный ущерб в размере $ 847.

Суд постановил, что Fasta Inc обязана выплатить болельщикам $ 59 за билет и $ 252 в качестве моральной компенсации.

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