Абидаль: «Барселоне» нельзя потерять Месси

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль заявил, что клуб начал переговоры о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.
«Лео может сказать, что он остаётся, но есть вещи, которые нужно обсудить в рамках контракта. Начались переговоры с участием президента и Оскара Грау. Идея заключается в том, чтобы подписать более длительный контракт, а не продлевать его каждый год. Я настроен оптимистично. У нас есть лучший игрок, и нам нельзя его потерять. Я думаю, что Месси счастлив здесь и наслаждается своей работой. Он показывает свой лучший уровень, бьёт рекорды. Клуб хочет сделать его счастливее и должен дать ему лучших партнёров, улучшать команду каждый год и бороться за трофеи», — приводит слова Абидаля Sport.es.
Нынешнее соглашение Лионеля истекает летом 2021 года.
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