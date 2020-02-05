Абидаль: «Барселоне» нельзя потерять Месси

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль заявил, что клуб начал переговоры о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.

«Лео может сказать, что он остаётся, но есть вещи, которые нужно обсудить в рамках контракта. Начались переговоры с участием президента и Оскара Грау. Идея заключается в том, чтобы подписать более длительный контракт, а не продлевать его каждый год. Я настроен оптимистично. У нас есть лучший игрок, и нам нельзя его потерять. Я думаю, что Месси счастлив здесь и наслаждается своей работой. Он показывает свой лучший уровень, бьёт рекорды. Клуб хочет сделать его счастливее и должен дать ему лучших партнёров, улучшать команду каждый год и бороться за трофеи», — приводит слова Абидаля Sport.es.

Нынешнее соглашение Лионеля истекает летом 2021 года.