Кьеллини приступил к тренировкам после восстановления от травмы
Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини восстановился после разрыва крестообразных связок колена и приступил к тренировкам.
«На поле с моими одноклубниками, великолепное чувство», — написал Кьеллини в «Твиттере».
35-летний Кьеллини получил повреждение в августе 2019 года и не мог принимать участие в матчах в течение пяти месяцев. В текущем сезоне защитник поучаствовал в одном матче чемпионата Италии с «Пармой» (1:0), в котором забил победный мяч.
Ближайшая игра туринской команды состоится 8 февраля, соперник — «Верона».
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