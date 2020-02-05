Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кьеллини приступил к тренировкам после восстановления от травмы

Кьеллини приступил к тренировкам после восстановления от травмы
Футбол / Италия 0

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини восстановился после разрыва крестообразных связок колена и приступил к тренировкам.

«На поле с моими одноклубниками, великолепное чувство», — написал Кьеллини в «Твиттере».

35-летний Кьеллини получил повреждение в августе 2019 года и не мог принимать участие в матчах в течение пяти месяцев. В текущем сезоне защитник поучаствовал в одном матче чемпионата Италии с «Пармой» (1:0), в котором забил победный мяч.

Ближайшая игра туринской команды состоится 8 февраля, соперник — «Верона».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020