Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хавбек «Боруссии» Д Рейна установил рекорд Кубка Германии

Хавбек «Боруссии» Д Рейна установил рекорд Кубка Германии
Футбол / Германия 0

Американский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна стал самым молодым автором гола в истории Кубка Германии, сообщает Opta Franz.

Футболист отметился голом в матче 1/8 финала Кубка Германии с «Вердером» (2:3). На тот момент ему было 17 лет и 82 дня. Хавбек отличился на 78-й минуте при счёте 1:3, побив рекорд соотечественника бывшего полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.

Рейна является сыном бывшего футболиста сборной США Клаудио Рейны. Он воспитанник клуба «Нью-Йорк Сити», а в «Боруссию» перешёл летом 2019 года. Контракт американского хавбека с немецким клубом действует до лета 2021 года. Сыграл 14 матчей за юношескую сборную США U17 и забил семь голов.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020