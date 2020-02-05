Хавбек «Боруссии» Д Рейна установил рекорд Кубка Германии

Американский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна стал самым молодым автором гола в истории Кубка Германии, сообщает Opta Franz.

Футболист отметился голом в матче 1/8 финала Кубка Германии с «Вердером» (2:3). На тот момент ему было 17 лет и 82 дня. Хавбек отличился на 78-й минуте при счёте 1:3, побив рекорд соотечественника бывшего полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.

Рейна является сыном бывшего футболиста сборной США Клаудио Рейны. Он воспитанник клуба «Нью-Йорк Сити», а в «Боруссию» перешёл летом 2019 года. Контракт американского хавбека с немецким клубом действует до лета 2021 года. Сыграл 14 матчей за юношескую сборную США U17 и забил семь голов.