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«Манчестер Юнайтед» усилит охрану вице-президента Вудворда во время домашних матчей

«Манчестер Юнайтед» усилит охрану вице-президента Вудворда во время домашних матчей
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» намерен дополнительно обезопасить исполнительного директора клуба Эда Вудворда после недавнего нападения, сообщает The Times.

По информации источника, руководство «Манчестер Юнайтед» опасается новых нападений на Вудворда и хочет усилить охрану вице-президента во время домашних матчей команды на «Олд Траффорд». В клубе обсудили варианты и способы предотвратить нападения на директора клуба.

Напомним, перед нападением на дом Вудворда некая группировка болельщиков на матче Кубка Англии с «Транмир Роверс» скандировала неприличные и уничижительные кричалки о том, что директор умрёт.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Клуб набрал 35 очков в 25 турах Премьер-лиги.

Источник: футболисты «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Погба покинул клуб
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