«Манчестер Юнайтед» усилит охрану вице-президента Вудворда во время домашних матчей
«Манчестер Юнайтед» намерен дополнительно обезопасить исполнительного директора клуба Эда Вудворда после недавнего нападения, сообщает The Times.
По информации источника, руководство «Манчестер Юнайтед» опасается новых нападений на Вудворда и хочет усилить охрану вице-президента во время домашних матчей команды на «Олд Траффорд». В клубе обсудили варианты и способы предотвратить нападения на директора клуба.
Напомним, перед нападением на дом Вудворда некая группировка болельщиков на матче Кубка Англии с «Транмир Роверс» скандировала неприличные и уничижительные кричалки о том, что директор умрёт.
«Манчестер Юнайтед» располагается на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Клуб набрал 35 очков в 25 турах Премьер-лиги.
Источник: футболисты «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Погба покинул клуб
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