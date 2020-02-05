Видео: уроки Овчинникова и Акинфеева для 16-летнего Торопа

На втором сборе ЦСКА в Кампоаморе работают три вратаря: компанию капитану Игорю Акинфееву и Илье Помазуну составляет 16-летний Владислав Тороп.
Большую часть времени голкиперы занимаются по своей программе под руководством старшего тренера Сергея Овчинникова, подключаясь к полевым во время двусторонних игр и отработки стандартных положений. Сегодня, 5 февраля, у юного Торопа есть шанс получить первые игровые минуты на сборе — ЦСКА проведёт два контрольных матча, в которых примут участие практически все находящиеся в Кампоаморе футболисты.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Московский ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. Следующий матч в чемпионате команда проведёт с «Уралом» дома. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена».
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