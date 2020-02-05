Хёведес: в «Локомотиве» все готовятся к битве со «Спартаком»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес поделился мнением о главном тренере команды Юрии Сёмине и рассказал о своих ожиданиях от матча международного турнира со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 5 февраля.

«Не могу сказать, что Сёмин самый эмоциональный тренер в моей карьере, но он действительно горит и живёт футболом. Для своего возраста он в прекрасной форме.

Мы все знаем, насколько важны матчи со «Спартаком». Это московское дерби, у которого большая история. Мы отдаём себе отчёт, что в игре между нами будет много эмоций и борьбы, поэтому все готовятся к битве", — сказал Хеведес в эфире программы «Все на Матч!».

Также немецкий футболист поделился мнением о полузащитниках команды братьях Миранчуках.

«Что касается слухов о братьях Миранчуках, то я ничего об этом не знаю. Уверен, они могут заиграть в любой лиге, но «Ювентус» — один из пяти лучших клубов мира, и место в основном составе там никому не гарантировано», — добавил немец.