Моуринью: видео со мной стало вирусным по неправильным причинам

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал ставшее вирусным видео с его реакцией на ситуацию с форвардом Рахимом Стерлингом во время матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0).
«Это видео стало вирусным в смешном отношении. Я бы сказал, не в хорошем отношении, а в смешном. Дело в том, что сейчас нам разрешено смотреть на экраны и рассматривать те или иные эпизоды. Мы смотрим точно такие же повторы, что и арбитры.
В то же время судьи в поле, в отличие от нас, лишены такой возможности. На днях я уже говорил, что решения принимают люди, которые находятся в нескольких сотнях километров, и эти люди порой не видят тех вещей, которые увидеть можем мы.
Вспоминается, как в сезоне-2004/2005 я пытался пронести экран на скамейку запасных, где я сидел, но по правилам мне запретили это сделать, а теперь это разрешено.
Так что я не думаю, что это хорошо для эмоций. Моя реакция была основана на том, что я увидел на повторах. Я посмотрел ситуацию с Деле Алли, я посмотрел пенальти и то, как игрок хотел заработать очередной пенальти. Это вызвало у меня такие эмоции. Это видео стало вирусным, но по неправильным причинам», — приводит слова Моуринью Goal.
- 5 февраля 2020
-
10:48
-
10:47
-
10:27
-
10:22
-
10:12
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:43
-
09:40
-
09:25
-
09:20
-
09:00
-
08:06
-
07:33
-
04:53
-
04:11
-
03:27
-
03:07
-
02:45
-
02:26
-
01:55
-
01:32
-
01:14
-
00:57
-
00:56
-
00:43
-
00:41
-
00:39
-
00:23
- 4 февраля 2020
-
23:59
-
23:47
-
23:35
-
23:29
-
23:08