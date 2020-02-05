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Моуринью: видео со мной стало вирусным по неправильным причинам

Моуринью: видео со мной стало вирусным по неправильным причинам
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал ставшее вирусным видео с его реакцией на ситуацию с форвардом Рахимом Стерлингом во время матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0).

«Это видео стало вирусным в смешном отношении. Я бы сказал, не в хорошем отношении, а в смешном. Дело в том, что сейчас нам разрешено смотреть на экраны и рассматривать те или иные эпизоды. Мы смотрим точно такие же повторы, что и арбитры.

В то же время судьи в поле, в отличие от нас, лишены такой возможности. На днях я уже говорил, что решения принимают люди, которые находятся в нескольких сотнях километров, и эти люди порой не видят тех вещей, которые увидеть можем мы.

Вспоминается, как в сезоне-2004/2005 я пытался пронести экран на скамейку запасных, где я сидел, но по правилам мне запретили это сделать, а теперь это разрешено.

Так что я не думаю, что это хорошо для эмоций. Моя реакция была основана на том, что я увидел на повторах. Я посмотрел ситуацию с Деле Алли, я посмотрел пенальти и то, как игрок хотел заработать очередной пенальти. Это вызвало у меня такие эмоции. Это видео стало вирусным, но по неправильным причинам», — приводит слова Моуринью Goal.

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