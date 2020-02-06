«Чемпионат» ищет сотрудника в службу новостей

«Чемпионат» объявляет об открытии вакансии в службе новостей (редактор новостей отдела «Футбол», удалённая работа).



Требования: грамотность, опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, обязательность, наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в интернет, знание английского языка, уверенное ориентирование в мире футбола.



График — по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.



Присылайте резюме на электронную почту: y.zotov@rambler-co.ru.