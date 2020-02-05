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Клубы РПЛ выдвинули Прядкина на пост президента лиги

Клубы РПЛ выдвинули Прядкина на пост президента лиги
Футбол / РПЛ 0

4 февраля 2020 года завершился срок выдвижения кандидатур на пост президента Российской Премьер-Лиги. 16 клубов РПЛ единогласно выдвинули кандидатуру нынешнего главы организации Сергея Прядкина.

«Мы учли рекомендации Избиркома Российского футбольного союза (РФС) по процедуре выборов президента РПЛ, клубы Премьер-Лиги приняли предложенные корректировки и проведут выборы президента Премьер-Лиги в соответствии с Избирательным регламентом РФС.

Я благодарен всем клубам лиги за оказанное мне доверие.

Предварительно обсуждал с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру.

Буду готовиться к выборам. 17 марта перед началом голосования представлю руководителям клубов отчёт о работе лиги под моим руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период», — приводит слова Прядкина официальный сайт РПЛ.

Выборы президента РПЛ состоятся 17 марта 2020 года.

Прядкин – единственный кандидат на перевыборах президента РПЛ
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