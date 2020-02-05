Новичок «Рубина» Абильгор: моя главная цель — вернуть успехи клубу

Датский полузащитник Оливер Абильгор прокомментировал свой переход в казанский «Рубин».
«Я был очень рад интересу со стороны такого клуба, как «Рубин». И сейчас я постараюсь сделать всё, чтобы помочь команде. Бывают моменты, когда долго думаешь, но это не тот случай. Решение о переходе в «Рубин» пришло немедленно. Я смотрю только вперёд и уверен, что меня ждёт хорошее время в России. Перед трансфером я разговаривал с главным тренером, он хочет, чтобы я был современным полузащитником, чтобы я мог полезно играть на позициях «шестёрки» и «восьмёрки». Я постараюсь показать на поле то, чего хочет тренер.
Я достаточно силён в отборе, стараюсь не проигрывать борьбу один в один, также считаю, что я неплохо обращаюсь с мячом и могу начинать атаки. Я знаю, что моя новая команда играла в Европе. Первая и главная цель для меня в «Рубине» — вернуть успехи клубу, вторая – личный прогресс и движение вверх. Ещё очень хочу познакомиться с российской культурой, выучить язык. Думаю, я быстро с этим справлюсь", — приводит слова Абильгора официальный сайт клуба.
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