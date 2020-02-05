Эриксен: становишься белой вороной, когда заканчивается контракт с клубом

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал о последних месяцах выступления в «Тоттенхэм Хотспур».

«После моего заявления летом о том, что я ищу новый вызов, каждая игра преподносилась так, будто она для меня последняя. Даже болельщики, которых я встречал на улице, мысленно уже провожали меня.

В Англии, когда у тебя остаются считаные месяцы до окончания контракта, считается, что ты должен уйти прямо сейчас. В итоге я сыграл около 30 матчей, где каждую игру со мной прощались. Я и был в команде, и одновременно не был.

Дело в том, что проблемы «Тоттенхэма» перекладывали на мою форму. Если клуб не играет должным образом, то дело во мне. Когда твой контракт заканчивается, становишься белой вороной. Меня действительно обвиняли во многих вещах и в том, что я плохой парень. Я прочитал, что был плохим в раздевалке, что с тех пор, как я объявил о желании уйти, мне не было хорошо в клубе», — приводит слова Эриксена ВВС.