Холанд – 1-й игрок в истории, забивший 8 голов в 4 первых матчах за клуб Бундеслиги

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал первым футболистом в истории Бундеслиги, который забил восемь голов в первых четырёх матчах за клуб.

При этом форвард ещё ни разу не провёл за дортмундский клуб полный матч. Холанд отметился хет-триком в матчах чемпионата Германии с «Аугсбургом» (5:3), дублями — с «Кёльном» (5:1) и «Унионом» (5:0), а также забил гол в Кубке Германии с «Вердером» (2:3).

19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В «Боруссию» он перешёл в январе 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года. За сборную Норвегии он сыграл два матча и забил один гол.