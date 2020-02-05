Холанд – 1-й игрок в истории, забивший 8 голов в 4 первых матчах за клуб Бундеслиги
Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал первым футболистом в истории Бундеслиги, который забил восемь голов в первых четырёх матчах за клуб.
При этом форвард ещё ни разу не провёл за дортмундский клуб полный матч. Холанд отметился хет-триком в матчах чемпионата Германии с «Аугсбургом» (5:3), дублями — с «Кёльном» (5:1) и «Унионом» (5:0), а также забил гол в Кубке Германии с «Вердером» (2:3).
19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В «Боруссию» он перешёл в январе 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года. За сборную Норвегии он сыграл два матча и забил один гол.
Отступные Холанда в дортмундской «Боруссии» составят € 75 млн
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