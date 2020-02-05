Арабский телеканал: Россия получила уведомление о недопуске на ЧМ-2022 по футболу
Крупнейший спортивный арабский телеканал BeIN Sports в своём «твиттере» сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) уведомило Россию о невозможности участвовать в чемпионате мира 2022 года.
Ранее британские СМИ сообщили, что сборная России в случае выхода в групповой этап мундиаля по итогам отборочного цикла сможет принять участие в турнире, но не будет иметь право на использование национальной символики и гимна.
Также сообщалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснётся крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. В Российском футбольном союзе выразили надежду, что со стороны ФИФА не последует каких-либо ограничений для сборных, а также организации мероприятий или соревнований в России.
В ВАДА рассказали, как санкции в отношении России повлияют на ЧМ-2022
Читайте также
- 5 февраля 2020
-
12:21
-
12:11
-
11:58
-
11:56
-
11:50
-
11:41
-
11:39
-
11:39
-
11:16
-
11:09
-
10:48
-
10:47
-
10:27
-
10:22
-
10:12
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:43
-
09:40
-
09:25
-
09:20
-
09:00
-
08:06
-
07:33
-
04:53
-
04:11
-
03:27
-
03:07
-
02:45
-
02:26
-
01:55
-
01:32
-
01:14
-
00:57
Партнерский контент