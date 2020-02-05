Арабский телеканал: Россия получила уведомление о недопуске на ЧМ-2022 по футболу

Крупнейший спортивный арабский телеканал BeIN Sports в своём «твиттере» сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) уведомило Россию о невозможности участвовать в чемпионате мира 2022 года.

Ранее британские СМИ сообщили, что сборная России в случае выхода в групповой этап мундиаля по итогам отборочного цикла сможет принять участие в турнире, но не будет иметь право на использование национальной символики и гимна.



Также сообщалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснётся крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. В Российском футбольном союзе выразили надежду, что со стороны ФИФА не последует каких-либо ограничений для сборных, а также организации мероприятий или соревнований в России.