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Бартомеу проведёт срочную встречу с Абидалем из-за его конфликта с Месси

Бартомеу проведёт срочную встречу с Абидалем из-за его конфликта с Месси
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу проведёт срочную встречу со спортивным директором клуба Эриком Абидалем, у которого возникла конфликтная ситуация с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает сайт радиостанции RAC1.

Ранее Абидаль, комментируя увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера «Барселоны», заявил, что футболисты каталонского клуба не до конца выкладывались под руководством бывшего наставника. В ответ на это Месси предложил Абидалю назвать фамилии тех футболистов, которые играли не в полную силу.

«Барселона», набрав 46 очков в 22 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером турнира является «Реал» (49). В Лиге чемпионов каталонцы в 1/8 финала сыграют с «Наполи».

Месси — Абидалю: называйте имена игроков, иначе вы бросаете тень на всех
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