Бартомеу проведёт срочную встречу с Абидалем из-за его конфликта с Месси
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу проведёт срочную встречу со спортивным директором клуба Эриком Абидалем, у которого возникла конфликтная ситуация с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает сайт радиостанции RAC1.
Ранее Абидаль, комментируя увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера «Барселоны», заявил, что футболисты каталонского клуба не до конца выкладывались под руководством бывшего наставника. В ответ на это Месси предложил Абидалю назвать фамилии тех футболистов, которые играли не в полную силу.
«Барселона», набрав 46 очков в 22 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером турнира является «Реал» (49). В Лиге чемпионов каталонцы в 1/8 финала сыграют с «Наполи».
Месси — Абидалю: называйте имена игроков, иначе вы бросаете тень на всех
Читайте также
- 5 февраля 2020
-
12:21
-
12:11
-
11:58
-
11:56
-
11:50
-
11:41
-
11:39
-
11:39
-
11:16
-
11:09
-
10:48
-
10:47
-
10:27
-
10:22
-
10:12
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:43
-
09:40
-
09:25
-
09:20
-
09:00
-
08:06
-
07:33
-
04:53
-
04:11
-
03:27
-
03:07
-
02:45
-
02:26
-
01:55
-
01:32
-
01:14
-
00:57
Партнерский контент