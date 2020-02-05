Ди Мария: чемпионат Франции слишком предсказуемый? Посмотрите на «Ливерпуль» в АПЛ

Вингер «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария сравнил чемпионат Франции с английской Премьер-лигой.
«С каждым сезоном команды в Лиге 1 становятся сильнее, выигрывать становится всё сложнее. Постепенно чемпионат становится всё более конкурентоспособным, побеждать всё труднее. Команды уже разобрались, как играть с «ПСЖ». Также тренеры разобрали игру с такими командами, как «Лион» и «Марсель». Это важно, и я думаю, что это помогает чемпионату расти.
Многие чувствуют, что Лига 1 слабее других, но посмотрите на другие чемпионаты. Посмотрите на Англию! «Ливерпуль» выше всех на голову, и когда мы набираем подобный отрыв, то это из-за того, что чемпионат не так хорош? Да, здесь меньше звёздных имён, но лига действительно конкурентоспособна», — приводит слова Ди Марии Goal со ссылкой на LFP.
- 5 февраля 2020
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